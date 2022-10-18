Создание чат-ботов для Telegram, Viber, Messenger, Instagram (на базе ManyChat и SmartSender)
Что такое чат-бот и чем он может Вам помочь? Чат-бот – это, своего рода,
виртуальный собеседник, который способен поддерживать общение с клиентом по
заранее определенному сценарию, тем самым экономя Ваше время и освобождая от
рутинных и однотипных действий. Рассмотрим несколько вариантов возможного
применения чат-бота:
- первичная консультация клиента, информирование об ассортименте, характеристиках и
стоимости товаров и услуг;
- рекламные и новостные рассылки клиентам;
- оформление и оплата заказа;
- систематизация и категоризация клиентов;
- цифровизация контактных данных клиентов с целью дальнейшего включения их в рекламные и новостные
рассылки;
- выгрузка необходимой Вам информации (например, имя клиента, его телефон и электронная почта) в Google
Sheets;
- создание программ лояльности. Например: клиент приходит в Ваше заведение, совершает покупку, после
чего сканирует QR-код (размещенный, например, в прикассовой зоне) - чат-бот начисляет ему
определенное количество бонусных баллов, которые потом можно обменять на товар
или скидку. В итоге: Ваш клиент получает скидку и мотивацию приходить чаще, становится
подписчиком чат-бота и в дальнейшем получает Ваши новостные и рекламные
рассылки.