Создание чат-ботов для Telegram, Viber, Messenger, Instagram (на базе ManyChat и SmartSender)

Что такое чат-бот и чем он может Вам помочь? Чат-бот – это, своего рода,

виртуальный собеседник, который способен поддерживать общение с клиентом по

заранее определенному сценарию, тем самым экономя Ваше время и освобождая от

рутинных и однотипных действий. Рассмотрим несколько вариантов возможного

применения чат-бота:

- первичная консультация клиента, информирование об ассортименте, характеристиках и

стоимости товаров и услуг;

- рекламные и новостные рассылки клиентам;

- оформление и оплата заказа;

- систематизация и категоризация клиентов;

- цифровизация контактных данных клиентов с целью дальнейшего включения их в рекламные и новостные

рассылки;

- выгрузка необходимой Вам информации (например, имя клиента, его телефон и электронная почта) в Google

Sheets;

- создание программ лояльности. Например: клиент приходит в Ваше заведение, совершает покупку, после

чего сканирует QR-код (размещенный, например, в прикассовой зоне) - чат-бот начисляет ему

определенное количество бонусных баллов, которые потом можно обменять на товар

или скидку. В итоге: Ваш клиент получает скидку и мотивацию приходить чаще, становится

подписчиком чат-бота и в дальнейшем получает Ваши новостные и рекламные

рассылки.