AndroS_2009

Необходимо внедрить Vtiger в управление курьерской службой. Работа однозначно не разовая, с последующими доработками. ТЗ в процессе общения. Исполнитель ТОЛЬКО с опытом работы именно с Vtiger
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Необходимо внедрить Vtiger в управление курьерской службой. Работа однозначно не разовая, с последующими доработками. ТЗ в процессе общения. Исполнитель ТОЛЬКО с опытом работы именно с Vtiger
Требуется создать шаблон Joostina для сайта курьерской службы в три колонки. Возможно, с разработкой фирменного стиля. Ваши предложения по стоимости?