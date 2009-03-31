AndroS_2009

Андрей AndroS_2009

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Внедрение Vtiger

    Необходимо внедрить Vtiger в управление курьерской службой. Работа однозначно не разовая, с последующими доработками. ТЗ в процессе общения. Исполнитель ТОЛЬКО с опытом работы именно с Vtiger

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон сайта для Joostina

    Требуется создать шаблон Joostina для сайта курьерской службы в три колонки. Возможно, с разработкой фирменного стиля. Ваши предложения по стоимости?

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад