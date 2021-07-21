Полиграфический дизайн, наружная реклама, web-баннеры, подготовка к печати по требованиям типографии

Разрабатываю и верстаю дизайн-макеты для полиграфии, журналы, каталоги, упаковки, делаю баннеры для наружной, web рекламы, оформление магазинов и автотранспорта.

Выполнены заказы для брендов HOFF, Samsung, Nokia, Sony, Телефон.Ру и многих других, что показано в портфолио с разрешения авторских прав правообладателей.

Официальный пакет программ Adobe.

Часовой пояс +1 мск