Полиграфический дизайн, наружная реклама, web-баннеры, подготовка к печати по требованиям типографии
Разрабатываю и верстаю дизайн-макеты для полиграфии, журналы, каталоги, упаковки, делаю баннеры для наружной, web рекламы, оформление магазинов и автотранспорта.
Выполнены заказы для брендов HOFF, Samsung, Nokia, Sony, Телефон.Ру и многих других, что показано в портфолио с разрешения авторских прав правообладателей.
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Портфолио
- Баннеры для фитнес-клуба97 просмотров
- Баннер для фитнес-клуба109 просмотров
- Разработка оригинал-макета и верстка журнала303 просмотра