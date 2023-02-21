AndrweDemchuk

Festina Lente

Здравствуйте

Mеня зовут Андрей, уже 4 года опыта написания научных статей и прочих работ по гуманитарным наукам, параллельно занимаюсь созданием контента для различных проектов ( образовательных порталов, университетов, магазинов и т.д. )

Чем еще я занимаюсь:

Написание отзывов, комментариев, сообщений для форумов, созданием тем на форумах

Описание товаров (фильмов, роликов, игр и т.д.)

Написание обзоров, новостей, рейтингов, топов, лонгридов

SEO, LSI копирайтинг/рерайтинг

Посты для соц. сетей

Любые другие заказы, связанные с текстами

Для вас:

Быстрый отклик с моей стороны

Быстрое выполнение работы

Качественная работа со мной

Уникальные тексты и контент

От вас:

Хороший отзыв и позитив

Желание работать и коммуникабельность

Языки:

Русский

Українська

Deutsch

English

Italiano

Для упрощенной работы со мной, предлагаю следующий вариант работы:

Время

Качество

Цена

К примеру: ( Качественно + Быстро = Дорого )

Выбираете 2 пункта и начинаем работу.

Давайте работать на общий результат.