AndrweDemchuk

Андрей Демчук AndrweDemchuk

 
22 годаУкраина/Полтава
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Festina Lente

Здравствуйте

Mеня зовут Андрей, уже 4 года опыта написания научных статей и прочих работ по гуманитарным наукам, параллельно занимаюсь созданием контента для различных проектов ( образовательных порталов, университетов, магазинов и т.д. ) 

Чем еще я занимаюсь:

  • Написание отзывов, комментариев, сообщений для форумов, созданием тем на форумах

  • Описание товаров (фильмов, роликов, игр и т.д.)

  • Написание обзоров, новостей, рейтингов, топов, лонгридов

  • SEO, LSI копирайтинг/рерайтинг

  • Посты для соц. сетей

  • Любые другие заказы, связанные с текстами

Для вас:

  • Быстрый отклик с моей стороны

  • Быстрое выполнение работы

  • Качественная работа со мной

  • Уникальные тексты и контент

От вас:

  • Хороший отзыв и позитив

  • Желание работать и коммуникабельность

Языки:

  • Русский

  • Українська

  • Deutsch

  • English

  • Italiano

Для упрощенной работы со мной, предлагаю следующий вариант работы:

  • Время

  • Качество

  • Цена

К примеру: ( Качественно + Быстро =  Дорого )

Выбираете 2 пункта и начинаем работу.

Давайте работать на общий результат.