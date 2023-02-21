AndrweDemchuk

Андрей Демчук AndrweDemchukAndrweDemchuk
Здравствуйте
Mеня зовут Андрей, уже 4 года опыта написания научных статей и прочих работ по гуманитарным наукам, параллельно занимаюсь созданием контента для различных проектов ( образовательных порталов, университетов, магазинов и т.д. )
Чем еще я занимаюсь:
Написание отзывов, комментариев, сообщений для форумов, созданием тем на форумах
Описание товаров (фильмов, роликов, игр и т.д.)
Написание обзоров, новостей, рейтингов, топов, лонгридов
SEO, LSI копирайтинг/рерайтинг
Посты для соц. сетей
Любые другие заказы, связанные с текстами
Для вас:
Быстрый отклик с моей стороны
Быстрое выполнение работы
Качественная работа со мной
Уникальные тексты и контент
От вас:
Хороший отзыв и позитив
Желание работать и коммуникабельность
Языки:
Русский
Українська
Deutsch
English
Italiano
Для упрощенной работы со мной, предлагаю следующий вариант работы:
Время
Качество
Цена
К примеру: ( Качественно + Быстро = Дорого )
Выбираете 2 пункта и начинаем работу.
Давайте работать на общий результат.