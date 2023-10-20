AndrySaprigin

Андрей Сапрыгин AndrySaprigin

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Android разработчик

Профессиональный профиль:

Я опытный Android-разработчик в сфере создания высококачественных мобильных приложений для платформы Android. Мой опыт включает разработку приложений, взаимодействующих с REST API, а также широкий спектр библиотек и инструментов для обеспечения максимальной производительности и легкости в обслуживании.

Навыки и технологии:

  • Языки программирования: Java, Kotlin

  • Разработка и поддержка мобильных приложений на платформе Android

  • Интеграция с REST API с использованием Retrofit 2 для обеспечения эффективной передачи данных между клиентской и серверной сторонами.

  • Использование Android Navigation для создания навигации в приложении и обеспечения удобства пользователей.

  • Работа с Kotlin Coroutines и RxJava для асинхронных операций и управления потоками данных.

  • Загрузка и отображение изображений с помощью библиотеки Glide от Google.

  • Создание AAML разметки с применением передовых технологий, обеспечивающих адаптивность и качественный пользовательский интерфейс.

Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $15от 30 дней
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