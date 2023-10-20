Профессиональный профиль:
Я опытный Android-разработчик в сфере создания высококачественных мобильных приложений для платформы Android. Мой опыт включает разработку приложений, взаимодействующих с REST API, а также широкий спектр библиотек и инструментов для обеспечения максимальной производительности и легкости в обслуживании.
Навыки и технологии:
Языки программирования: Java, Kotlin
Разработка и поддержка мобильных приложений на платформе Android
Интеграция с REST API с использованием Retrofit 2 для обеспечения эффективной передачи данных между клиентской и серверной сторонами.
Использование Android Navigation для создания навигации в приложении и обеспечения удобства пользователей.
Работа с Kotlin Coroutines и RxJava для асинхронных операций и управления потоками данных.
Загрузка и отображение изображений с помощью библиотеки Glide от Google.
Создание AAML разметки с применением передовых технологий, обеспечивающих адаптивность и качественный пользовательский интерфейс.