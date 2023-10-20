Android разработчик

Профессиональный профиль:

Я опытный Android-разработчик в сфере создания высококачественных мобильных приложений для платформы Android. Мой опыт включает разработку приложений, взаимодействующих с REST API, а также широкий спектр библиотек и инструментов для обеспечения максимальной производительности и легкости в обслуживании.

Навыки и технологии: