AndySorrow

Видеомонтажер

Работаю в premiere pro и after effects, есть опыт работы с нейросетям (Stable Diffusion, ElevenLabs,D-ID), постоянно изучаю что-то новое и развиваюсь в этих направлениях.

Работаю с разным жанрами видео. Готов сотрудничать вне зависимости от сложности работы ( музыкальные клипы, интервью, образовательный контент, reels, tik-tok, подкасты, влоги, для YouTube и т. д.)

Гарантирую приятное и грамотное общение, профессионализм, соблюдение сроков и индивидуальный подход к каждому заказчику.

Казаков Андрей

[email protected] - моя почта

Мой tg - andy_sorrow

https://drive.google.com/drive/folders/1Ny2oeiPwvs9miOFBcChLLgGniTvX-l4P?usp=drive_link - ссылка портфолио