Веб-дизайнер / Графический дизайнер
Приветствую!
Меня зовут Анжела. Я веб-дизайнер / графический дизайнер.
Чем я занимаюсь?
Создаю визуал для Вашего бизнеса:
логотипы
баннеры
лендинги
карточки для маркетплейсов
дизайн образовательных продуктов (гайд, чек-лист, презентация, методичка)
макеты для полиграфии (сертификаты, этикетки, буклеты, визитки)
дизайн-оформление соц. сетей (аватарки, иконки, визуальное оформление сторис и постов и т.д.)
айдентику / фирменный стиль для брендов
В стоимость моих услуг входит:
☑️ передача исходников в нужных для Вас форматах
☑️ оперативное выполнение задачи
☑️ гарантия 2 месяца на случай небольших изменений
☑️ работаю по предоплате 30%
Напишите мне, обсудим детали и создадим идеальный дизайн для Вашей бизнес-идеи.
Рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Баннеры
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