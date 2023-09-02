Веб-дизайнер / Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут Анжела. Я веб-дизайнер / графический дизайнер.

Чем я занимаюсь?

Создаю визуал для Вашего бизнеса:

логотипы

баннеры

лендинги

карточки для маркетплейсов

дизайн образовательных продуктов (гайд, чек-лист, презентация, методичка)

макеты для полиграфии (сертификаты, этикетки, буклеты, визитки)

дизайн-оформление соц. сетей (аватарки, иконки, визуальное оформление сторис и постов и т.д.)

айдентику / фирменный стиль для брендов

В стоимость моих услуг входит:

☑️ передача исходников в нужных для Вас форматах

☑️ оперативное выполнение задачи

☑️ гарантия 2 месяца на случай небольших изменений

☑️ работаю по предоплате 30%

Напишите мне, обсудим детали и создадим идеальный дизайн для Вашей бизнес-идеи.

Рада сотрудничеству!