Andzhika

Анжела Шестакова Andzhika

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер / Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут Анжела. Я веб-дизайнер / графический дизайнер.

Чем я занимаюсь?

Создаю визуал для Вашего бизнеса:

  • логотипы

  • баннеры

  • лендинги

  • карточки для маркетплейсов

  • дизайн образовательных продуктов (гайд, чек-лист, презентация, методичка)

  • макеты для полиграфии (сертификаты, этикетки, буклеты, визитки)

  • дизайн-оформление соц. сетей (аватарки, иконки, визуальное оформление сторис и постов и т.д.)

  • айдентику / фирменный стиль для брендов

В стоимость моих услуг входит:

☑️ передача исходников в нужных для Вас форматах

☑️ оперативное выполнение задачи

☑️ гарантия 2 месяца на случай небольших изменений

☑️ работаю по предоплате 30%

Напишите мне, обсудим детали и создадим идеальный дизайн для Вашей бизнес-идеи.

Рада сотрудничеству!

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