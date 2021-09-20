Меня зовут Анель - я начинающий диктор. Занимаюсь вокалом 6 лет. Мой голос - это мощный инструмент, способный адаптироваться под любые требования заказчика. Презентации, информационные, игровые ролики? Легко! Дубляж фильма? Не проблема! Работу делаю с любовью и с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Большинство из них впоследствии становятся моими друзьями, с которыми мы не ограничиваемся одним проектом, а идем дальше, помогая друг другу развиваться и зарабатывать

Нужно для заказа:

Залог успешного и комфортного сотрудничества прост :

- расшифровывайте все аббревиатуры в тексте

- избегайте сокращений

- ставьте ударения в названиях компаний и других словах, которые могут вызвать сомнения у диктора

- пишите транскрипции сложных слов

- указывайте хронометраж, в который нужно уложить запись

- указывайте формат и характеристики записи

- свои пожелания по темпу прочтения, дикторской подаче, настроению, высказывайте заранее, чтобы заказ был сдан как можно скорее.

Запись для: Ролика, рекламы, Аудиокниги

Голос: Женский голос

Возраст: Молодежный, Взрослый

Язык озвучки: Русский