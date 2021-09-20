Меня зовут Анель - я начинающий диктор. Занимаюсь вокалом 6 лет. Мой голос - это мощный инструмент, способный адаптироваться под любые требования заказчика. Презентации, информационные, игровые ролики? Легко! Дубляж фильма? Не проблема! Работу делаю с любовью и с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Большинство из них впоследствии становятся моими друзьями, с которыми мы не ограничиваемся одним проектом, а идем дальше, помогая друг другу развиваться и зарабатывать
Нужно для заказа:
Залог успешного и комфортного сотрудничества прост :
- расшифровывайте все аббревиатуры в тексте
- избегайте сокращений
- ставьте ударения в названиях компаний и других словах, которые могут вызвать сомнения у диктора
- пишите транскрипции сложных слов
- указывайте хронометраж, в который нужно уложить запись
- указывайте формат и характеристики записи
- свои пожелания по темпу прочтения, дикторской подаче, настроению, высказывайте заранее, чтобы заказ был сдан как можно скорее.
Запись для: Ролика, рекламы, Аудиокниги
Голос: Женский голос
Возраст: Молодежный, Взрослый
Язык озвучки: Русский