Junior Front-End Developer
Front-End
Обо мне:Приветствую! Меня зовут Анна. Не так давно я занимаюсь кроссбраузерной версткой, адаптацией сайта под любые устройства, также фиксированной версткой.
Хоть опыта у меня и не так много, но самое важное для меня в работе - это качественный результат. Я приложу все усилия что бы заказчик был доволен проделанной работой.
Валидный и чистый, читаемый код - приоритет.
Буду рада Вам помочь!
Мои навыки:
- HTML5;
- CSS3(grid, flexbox);
- JavaScript;
Работаю с: -
Node.js;
- Webpack;
- Git/Github;
- Babel;
- JSON, AJAX;
- Angular;
Связь:
- G-mail: [email protected];
- Telgram/Viber: 0506745539;
- Tel. : +380506745539.
Портфолио с JS - https://github.com/Dorosh2000/MAN
Портфолио
- ActiveBox7 просмотров
- Автосайт12 просмотров
- MAN Грузовики13 просмотров