Junior Front-End Developer

Front-End

Обо мне:

Приветствую! Меня зовут Анна. Не так давно я занимаюсь кроссбраузерной версткой, адаптацией сайта под любые устройства, также фиксированной версткой.

Хоть опыта у меня и не так много, но самое важное для меня в работе - это качественный результат. Я приложу все усилия что бы заказчик был доволен проделанной работой.

Валидный и чистый, читаемый код - приоритет.

Буду рада Вам помочь!

Мои навыки:

- HTML5;

- CSS3(grid, flexbox);

- JavaScript;

Работаю с: -

Node.js;

- Webpack;

- Git/Github;

- Babel;

- JSON, AJAX;

- Angular;

Связь:

Портфолио - в моём профиле.

Портфолио с JS - https://github.com/Dorosh2000/MAN