Решением проекта будет написание драйвера мыши, для window виста/7, работающий в режиме ядра, принимающий из user-mode данные для эмуляции перемещения мыши, и состояния кнопок. Для исполнителей: В заявке указывайте стоимость и сроки исполнения.
Программист
• Delphi 7+. Работаю с 2002 года.
• BOLD for Delphi. (аналог ECO в версиях .NET или Hibernate (Java).
• Клиент/серверное программирование.
• Java (в рамках J2ME). (www.tanchiki.ru).
• Java Bluetooth/HTTP/Socket.
• Многопоточное программирование.
• Системы отчетов: Nevrona Rave Reports. Fast Reports.
• RS-232 programming (COM).
• Сетевое программирование.
• СУБД. Firebird + Частично Oracle/MS_SQL.
• COM+ (На уровне интеграции Delphi – MS Office, Создание COM серверов).
• UML. (на уровне диаграмм классов).
• Смарт карты.
• ASP.NET C# - junior уровень.
Языки
• Русский – родной.
• Английский – свободно + технический.
• Румынский – ограничено.
- $250Системное программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок на высоком уровне. Всегда на связи. Поддерживает код и помогает после окончания проекта.