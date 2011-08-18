Anfet

Топленкин Олег Anfet

 
40 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист

• Delphi 7+. Работаю с 2002 года.

• BOLD for Delphi. (аналог ECO в версиях .NET или Hibernate (Java).

• Клиент/серверное программирование.

• Java (в рамках J2ME). (www.tanchiki.ru).

• Java Bluetooth/HTTP/Socket.

• Многопоточное программирование.

• Системы отчетов: Nevrona Rave Reports. Fast Reports.

• RS-232 programming (COM).

• Сетевое программирование.

• СУБД. Firebird + Частично Oracle/MS_SQL.

• COM+ (На уровне интеграции Delphi – MS Office, Создание COM серверов).

• UML. (на уровне диаграмм классов).

• Смарт карты.

ASP.NET C# - junior уровень.

Языки

• Русский – родной.

• Английский – свободно + технический.

• Румынский – ограничено.

OracleDelphiJavaJ2MEFirebird

  • Windows Vista/7 драйвер для эмуляции мыши

    $250

    Решением проекта будет написание драйвера мыши, для window виста/7, работающий в режиме ядра, принимающий из user-mode данные для эмуляции перемещения мыши, и состояния кнопок. Для исполнителей: В заявке указывайте стоимость и сроки исполнения.

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
assorted
Эдуард 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Windows Vista/7 драйвер для эмуляции мыши
Рекомендую
Работа выполнена в срок на высоком уровне. Всегда на связи. Поддерживает код и помогает после окончания проекта.
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