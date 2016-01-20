Ang87

Анжелика Ang87

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

sandra_sab
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Рерайт для начинающего
Во всем сошлись. Рекомендую к сотрудничеству! Ответственный исполнитель.
Очень ответственный заказчик. Предельно понятное ТЗ. Своевременная оплата. Всем рекомендую!!
Ответный отзыв