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Ang87
Ang87
37 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сандра Сабирова
sandra_sab
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
$1
10 баллов
9 лет назад
Рерайт для начинающего
Во всем сошлись. Рекомендую к сотрудничеству! Ответственный исполнитель.
Очень ответственный заказчик. Предельно понятное ТЗ. Своевременная оплата. Всем рекомендую!!
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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