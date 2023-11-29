Швидкість, якість та відповідальність!
Добрий день усім - хто потрапив на мій аккаунт!!!
Трішки інформації про себе:
Мене звати Ангеліна, мені 22 роки. Дуже люблю читати, цікавлюсь різними жанрами.
Перегляд фільмів- то є просто моя "любов".
Цікава, цілеспрямована, креативна та відповідальна))
Так, а тепер перейдем до головного. Любитель працювати з тестами: переклад, написання та редагування різного виду тесту. Досконало володію українською, "російською". Середній рівень в англійській, польській та корейській мовах.
Бажання працювати 100%, а це саме головне, що має бути.
Буду дуже рада співпраці)).
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1263
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Швидко, хороша співпраця
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#819