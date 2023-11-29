Angel3012

Ангеліна Angel3012

 
23 года
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Швидкість, якість та відповідальність!

Добрий день усім - хто потрапив на мій аккаунт!!!

Трішки інформації про себе:

  • Мене звати Ангеліна, мені 22 роки. Дуже люблю читати, цікавлюсь різними жанрами.

  • Перегляд фільмів- то є просто моя "любов".

  • Цікава, цілеспрямована, креативна та відповідальна))

Так, а тепер перейдем до головного. Любитель працювати з тестами: переклад, написання та редагування різного виду тесту. Досконало володію українською, "російською". Середній рівень в англійській, польській та корейській мовах.

Бажання працювати 100%, а це саме головне, що має бути.

Буду дуже рада співпраці)).

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1263
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Швидко та якісно виконане завдання
Швидко, хороша співпраця
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#819