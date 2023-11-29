Швидкість, якість та відповідальність!

Добрий день усім - хто потрапив на мій аккаунт!!!

Трішки інформації про себе:

Мене звати Ангеліна, мені 22 роки. Дуже люблю читати, цікавлюсь різними жанрами.

Перегляд фільмів- то є просто моя "любов".

Цікава, цілеспрямована, креативна та відповідальна))

Так, а тепер перейдем до головного. Любитель працювати з тестами: переклад, написання та редагування різного виду тесту. Досконало володію українською, "російською". Середній рівень в англійській, польській та корейській мовах.

Бажання працювати 100%, а це саме головне, що має бути.

Буду дуже рада співпраці)).