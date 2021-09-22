Ангелина Левина Angelina_LevinaAngelina_Levina
22 годаРоссия/Владимир
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер сайтов на Tilda
Я - Ангелина
Дизайнер сайтов на Tilda
Делаю Ваш сайт простым и понятным в использовании
Погружаюсь в Ваш бизнес и анализирую контент
Делаю Ваш бренд заметным и простым для понимания. Помогаю стартапам развиваться быстрее.
Работаю по предварительной 50% оплате.
Разрабатываю сайты, как с нуля, так и на основе ваших прототипов. Во время и после завершения проекта поддерживаю связь 24/7.
Посвящаю Вас во все детали и разрабатываем вместе уникальный дизайн. Последующая оплата производится перед передачей прав на Ваш сайт.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кухонная Фея38 просмотров