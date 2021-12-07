Дизайнер сайтов

Меня зовут Ангелина! Я имею успешный опыт создания сайтов на Tilde. Любые ваши идеи и желания будут воплощены на веб-страницы. Нестандартный подход к дизайну сайта привлечет внимание посетителей и станет залогом Вашего успеха. Моя база- Высшее образование (Оренбургский Государственный Аграрный Университет 2015г ). - Тренинг "Дизайнер сайтов на Тильде" - теория создания Landing Page и основы работы с платформой Tilda Publishing-Обучение в Академии интернет профессий — Restart Academy.- Диплом установленного государственного образца по программе «Графический дизайн, проектирование и разработка Web-сайтов». ( право на ведение профессиональной деятельности в сфере проектирования, разработки и интеграции Web-ресурсов.)- Авторский тренинг Артема Полякова «Профессиональный дизайн в Affinity Designer» Мне интересны любые темы, разные форматы и стили от классики до андеграунда.