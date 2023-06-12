Всем привет !
Я дизайнер-иллюстратор. Создаю иконки и иллюстрации для различных потребностей: будь то для сайта или обложка книги.
Буду рада сделать для вас:
-Иконки для сторис в Инстаграм, лендинга, мобильных приложений и тд.
-Иллюстрацию в стиле flat, paper cut для оформления презентаций, брошюр, соц. сетей.
- Персонажа для аватара в Инстаграме, телеграмме, Фейсбуке или других соцсетях.
- Пейзаж, который можно поставить на рабочий стол или обои в телефоне, использовать для лендинга.
Работы выполняю в векторном редакторе, поэтому могу выполнить заказ в необходимом для вас формате. Ответственно подхожу к работе, выполню заказ в срок, готова поддерживать с вами диалог на всех этапах работы с заказом.
Мои контакты:
Работаю без выходных с 9.00 - 22.00 ( по киевскому времени)
Telegram - t.me/@maslik_anya
Instagram - @maslik_design( больше моих работ)
Портфолио - https://www.behance.net/annamaslova8
Почта - [email protected]
- Таємниця однієї планети1 просмотр
- Paper Cut иллюстрация парка развлечений9 просмотров
- Тайна феи5 просмотров
- Спящий дракон15 просмотров
- Масленица8 просмотров
- Icons11 просмотров