Anicka_M

Маслова Анна Anicka_M

 
22 годаУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Иллюстрация быстро ,качественно,креативно !

Всем привет ! 

Я дизайнер-иллюстратор. Создаю иконки и иллюстрации для различных потребностей: будь то для сайта или обложка книги. 

Буду рада сделать для вас:

 -Иконки для сторис в Инстаграм, лендинга, мобильных приложений и тд. 

-Иллюстрацию в стиле flat, paper cut для оформления презентаций, брошюр, соц. сетей. 

- Персонажа для аватара в Инстаграме, телеграмме, Фейсбуке или других соцсетях. 

- Пейзаж, который можно поставить на рабочий стол или обои в телефоне, использовать для лендинга.  

Работы выполняю в векторном редакторе, поэтому могу выполнить заказ в необходимом для вас формате. Ответственно подхожу к работе, выполню заказ в срок, готова поддерживать с вами диалог на всех этапах работы с заказом. 

Мои контакты:

Работаю без выходных с 9.00 - 22.00 ( по киевскому времени)

Telegram - t.me/@maslik_anya

Instagram - @maslik_design( больше моих работ)

Портфолио - https://www.behance.net/annamaslova8

Почта - [email protected]

Портфолио