Иллюстрация быстро ,качественно,креативно !

Всем привет !

Я дизайнер-иллюстратор. Создаю иконки и иллюстрации для различных потребностей: будь то для сайта или обложка книги.

Буду рада сделать для вас:

-Иконки для сторис в Инстаграм, лендинга, мобильных приложений и тд.

-Иллюстрацию в стиле flat, paper cut для оформления презентаций, брошюр, соц. сетей.

- Персонажа для аватара в Инстаграме, телеграмме, Фейсбуке или других соцсетях.

- Пейзаж, который можно поставить на рабочий стол или обои в телефоне, использовать для лендинга.

Работы выполняю в векторном редакторе, поэтому могу выполнить заказ в необходимом для вас формате. Ответственно подхожу к работе, выполню заказ в срок, готова поддерживать с вами диалог на всех этапах работы с заказом.

Мои контакты:

Работаю без выходных с 9.00 - 22.00 ( по киевскому времени)

Telegram - t.me/@maslik_anya

Instagram - @maslik_design( больше моих работ)

Портфолио - https://www.behance.net/annamaslova8

Почта - [email protected]