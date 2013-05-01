Резюме Сейтаблаева Анифе Рустамовна Дата рождения: 9 марта 1991 г.Гражданство: РоссияТелефон: +7(978)7517140Домашний адрес: г. Симферополь, мкрн. Белое-5, ул. Решидова,34Семейное положение:замужем (1 ребенок)Желаемый график работы: свободный график (удаленно)Электронная почта: [email protected]

Образование1998-2008 гг. УВК «Школа-гимназия №3» в г. Красноперекопск окончила с «золотой медалью».2008-2013 гг. Крымский экономический институт государственного высшего учебного заведения «Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана»Специальность «Банковское дело» (Кредит)Квалификация: специалистФорма обучения: очная (на бюджетной основе)•

Достижения:• диплом бакалавра с отличием;• 2011г - победитель Всеукраинской олимпиады по банковскому делу (1 тур поток 4 курса) и 2 место на уровне института, рекомендована для участия во втором туре олимпиады в г. Львов.• 2011г - участница олимпиады по страхованию; • 2011г - участвовала в Межвузовской студенческой конференции по банковскому делу (печаталась). Статья на тему «Проблемы кредитования реального сектора экономики и пути их решения».• 2011-2012 гг - участница олимпиады по банковскому делу, которая проводилась ПАО «УКРСОЦБАНК» (UniCredit Bank) (кейс-тестирование онлайн). • 2013 год - 3 место в 1 туре Всеукраинской олимпиады по банковскому делу, рекомендована для поездки на 2 тур олимпиады.• 23.04.2013 принимала участие на III Всеукраинском семинаре молодых ученых и студентов со статьей «Реструктуризація банківської системи України» и заняла 1 место (диплом первой степени за лучшую научную статью);• с 04.03.2013 по 05.05.2013 практика в UniCredit Bank в бэк-офисе (отдел по пластиковым картам);• диплом специалиста с отличием.

Опыт работы

С 02. 06.2015. понастоящее время(нахожусь в декрете) ГБУ РК «МФЦ государственных и муниципальных. услуг Должность: специалист по приему, обработке и выдаче документов Основные обязанности: предоставление государственных услуг.

29.04.2014 по 23.04.2015 г. ОАО «РНКБ»Должность: главный специалист с 01.04.2015 (в связи с изменениями в организационной структуре банка).С 01.07.2014 по 30.03.2015 Начальник розничного сектораИюнь – менеджерМай – главный специалистОсновные обязанности: обслуживание входящего потока клиентов, проведение презентаций на предприятии, работа с зп проектами, обзвон клиентской базы, работа с документами дня, формирование отчетов.

24.09.2013-15.03.2014 ПАО КБ «Приват Банк»Должность: менеджерОсновные обязанности: обслуживание входящего потока клиентов, обзвон клиентской базы, работа с документами дня, формирование отчетов.

01.05.2013-22.08.2013 ПАО КБ «Укрсиббанк»Должность: кредитный консультантОсновные обязанности: оформление потребительских кредитов (рассрочка) в торговых точках, консультация клиентов.

Профессиональные навыки и знания• опытный пользователь ПК – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Internet.

Знание языков• английский язык — со словарем;• русский - свободно;• украинский - свободно.

Профессиональные качества• аналитический склад ума, исполнительность, пунктуальность, быстрая обучаемость, целеустремленность, аккуратность.