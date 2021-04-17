AnimateCl

Артур AnimateCl

 
55 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Анимация 2D и 3D 9After Affect и Adobe Animate). Видеомонтаж и моушен-продактс (Adobe Premiere Pro)

Я люблю создавать анимацию 2D и 3D.  Проекты в After Effect, Adobe Animate СС, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Character Animate.

У меня сильные познания в области редактирования видео, видеосервиса, видеографии, анимации, редактирования аудио, фотошопа, редактирования фотографий, графического дизайна и постэффекта

Я работаю качественно и уделяю большое внимание деталям. Мне нравится создавать творческие проекты.

Так что я могу сделать это, исходя из ваших требований, с высочайшим качеством и большим удовлетворением. 

  • Логотип для спортивной федерации

    Всем доброе время суток! Необходимо создать логотип спортивной федерации - Федерация скалолазания Украины в формате png или AI. Прилагаю предыдущий вариант. Но к ним привязываться не стоит. Хотелось бы что-то новое и современное, ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    4 года назад