Всем доброе время суток! Необходимо создать логотип спортивной федерации - Федерация скалолазания Украины в формате png или AI. Прилагаю предыдущий вариант. Но к ним привязываться не стоит. Хотелось бы что-то новое и современное, ...
Анимация 2D и 3D 9After Affect и Adobe Animate). Видеомонтаж и моушен-продактс (Adobe Premiere Pro)
Я люблю создавать анимацию 2D и 3D. Проекты в After Effect, Adobe Animate СС, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Character Animate.
У меня сильные познания в области редактирования видео, видеосервиса, видеографии, анимации, редактирования аудио, фотошопа, редактирования фотографий, графического дизайна и постэффекта
Я работаю качественно и уделяю большое внимание деталям. Мне нравится создавать творческие проекты.
Так что я могу сделать это, исходя из ваших требований, с высочайшим качеством и большим удовлетворением.
- Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт4 года назад