Анимация 2D и 3D 9After Affect и Adobe Animate). Видеомонтаж и моушен-продактс (Adobe Premiere Pro)

Я люблю создавать анимацию 2D и 3D. Проекты в After Effect, Adobe Animate СС, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Character Animate.

У меня сильные познания в области редактирования видео, видеосервиса, видеографии, анимации, редактирования аудио, фотошопа, редактирования фотографий, графического дизайна и постэффекта

Я работаю качественно и уделяю большое внимание деталям. Мне нравится создавать творческие проекты.

Так что я могу сделать это, исходя из ваших требований, с высочайшим качеством и большим удовлетворением.