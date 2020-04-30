AninmatorCl

Видеоредактор и анимация

Я профессиональный видеоредактор и потратил годы, оттачивая свое мастерство.

Я могу сделать это за меньшее время и за меньшие деньги для вас.

Я могу выводить и обрабатывать файлы в любом формате, который вы хотите, чтобы я сохранял максимально возможное качество без каких-либо дополнительных затрат, я могу найти и использовать бесплатную музыку для вас Я могу предоставить личную облачную папку, в которую вы можете загружать свои файлы.

Я могу помочь вам со свадьбами, маркетинговыми роликами, летающими дронами, рекламными акциями, рекламными роликами на день рождения, бизнес-производством, многокамерным редактированием, редактированием зеленого экрана, вступлением и многим другим.

У меня сильные познания в области редактирования видео, видеосервиса, видеографии, анимации, редактирования аудио, фотошопа, редактирования фотографий, графического дизайна и постэффекта.

Я здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому отвечаю быстро и с нетерпением жду возможности воплотить в жизнь ВАШЕ видение видео!