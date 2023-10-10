Привіт)
Я новачок-початківець. Можу почати з простих завдань ,таких як коментарі,відгуки,можливо переписати чи перекласти текст,або щось в цьому роді. швидко вчуся.Рада буду співпраці.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1204
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую вказаного виконавця до співпраці
Ответный отзыв
Все швидко,чесно та просто! Рекомендую!
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#98