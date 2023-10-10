Aniynta

Анна Aniynta

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Привіт)

Я новачок-початківець. Можу почати з простих завдань ,таких як коментарі,відгуки,можливо переписати чи перекласти текст,або щось в цьому роді. швидко вчуся.Рада буду співпраці.

#21Украинский язык
#52Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1204
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо додатку
Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую вказаного виконавця до співпраці
Все швидко,чесно та просто! Рекомендую!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#98