AnjunaBeats

Переводы на любую тематику любой сложности (Eng-Rus, Rus-Eng, Ukr-Eng, Eng-Ukr)

Здравствуйте! Я Лариса 3 года профессионально занимаюсь переводами, статей, книг, видео,

Могу выполнить переводы на любую тематику в кратчайший срок по доступной цене.

За плечами языковой колледж, практика языка с носителями, ведение деловых переписок, репетиторская деятельность.

Моя фишка:

Работаю на качество и на результат, так как занимаюсь любимым делом.

!!!Гарантирую качество переводов, безупречную грамотность, сохранение смысла!!!