AnjunaBeats

Лариса AnjunaBeats

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводы на любую тематику любой сложности (Eng-Rus, Rus-Eng, Ukr-Eng, Eng-Ukr)

Здравствуйте! Я Лариса 3 года профессионально занимаюсь переводами, статей, книг, видео, 

Могу выполнить переводы на любую тематику в кратчайший срок по доступной цене.

За плечами языковой колледж, практика языка с носителями, ведение деловых переписок, репетиторская деятельность.

Моя фишка:

Работаю на качество и на результат, так как занимаюсь любимым делом.

!!!Гарантирую качество переводов, безупречную грамотность, сохранение смысла!!!