junior full-stack web developer + WordPress
junior full-stack web developer + WordPress
Фронтенд: HTML, CSS (включая TailwindCSS), JavaScript
Бэкенд: PHP (с опытом работы в Laravel), MySQL
CMS: WordPress (создание и настройка пользовательских тем и плагинов)
Версионный контроль: Git
Мобильная разработка: Java (Android)
Окончил университет (ИТ), в свободное время изучал языки и фреймворки. В данный момент работаю бэкэнд разработчиком в международной ИТ компании.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
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