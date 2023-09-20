Ankhagramm

Сергей Ankhagramm

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
junior full-stack web developer + WordPress

junior full-stack web developer + WordPress

  • Фронтенд: HTML, CSS (включая TailwindCSS), JavaScript

  • Бэкенд: PHP (с опытом работы в Laravel), MySQL

  • CMS: WordPress (создание и настройка пользовательских тем и плагинов)

  • Версионный контроль: Git

  • Мобильная разработка: Java (Android)

Окончил университет (ИТ), в свободное время изучал языки и фреймворки. В данный момент работаю бэкэнд разработчиком в международной ИТ компании.

Системы управления (CMS)
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
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