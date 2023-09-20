junior full-stack web developer + WordPress

junior full-stack web developer + WordPress

Фронтенд : HTML, CSS (включая TailwindCSS), JavaScript

Бэкенд : PHP (с опытом работы в Laravel), MySQL

CMS : WordPress (создание и настройка пользовательских тем и плагинов)

Версионный контроль : Git

Мобильная разработка: Java (Android)

Окончил университет (ИТ), в свободное время изучал языки и фреймворки. В данный момент работаю бэкэнд разработчиком в международной ИТ компании.