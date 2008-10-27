Anna-nanna

Анна Нанна Anna-nanna

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Alenuuza
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужен контент-менеджер.
Спасибо за сотрудничество.
Поразительно быстро выполнено задание! И при этом очень качественно. Порадовал подход к работе - не просто сделать абы как, а сделать как можно лучше, чтобы не к чему было придраться. Будем сотрудничать теперь долго.
Ответный отзыв
CableMAN
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рассылка по доскам объявлений
Отличный заказчик! Все грамотно и понятно обьясняет, сразу оплачивает работу.
Задание выполнено хорошо, с учётом множества пожеланий и поправок. Рекомендую. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Alenuuza
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Kayalena
Приятно работать! Задания чёткие и понятные, сроки адекватные, оплата своевременная - что ещё нужно? )
Восхитительная работа. Невероятно быстро выполнена и при этом очень качественно.
Ответный отзыв