Anna-nanna

$10
Наполнение сайта: поиск и обработка картинок, написание 5 статей.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Наполнение сайта: поиск и обработка картинок, написание 5 статей.
Нужен человек для разного рода работ - от наполнения интернет-магазина копипастом, до самостоятельного написания статей. Пишите, пожалуйста, цены за 1 позицию копипаста (с самостоятельным поиском по источникам) и за 1000 знаков текста.
Всем доброго утра! Требуется рассылка по доскам бесплатных объявлений и, возможно, немножко по форумам (не спам). Тексты объявлений и информацию я дам. Работы совсем немного, но нужно делать постоянно. Займёт, думаю, минут 15 в день. Бюджет также весьма ...