Профессионал в своем деле! Работаю на результат!

Меня зовут Анна. Я готова помочь вам с набором, редактированием и переводом текстов.

Свободно владею английским, украинским и русским языками.

Имею высшее филологическое образование. По специальности я - учитель украинского языка и литературы, и зарубежной литературы. Так что с грамотностью - все в порядке.

У меня очень большой опыт работы с документами и их составлением: приказы, договора, справки, разные отчеты, контрольные, рефераты, курсовые и дипломные работы.

Окончила курсы графического дизайна. Работаю в программах Illustrator и Photoshop. Могу помочь вам с отрисовкой картинок, созданием логотипов, мокапов, а также визиток (есть работы на Behance).

Работу выполняю максимально быстро, качественно и за приятную цену.

Буду рада сотрудничать с вами!