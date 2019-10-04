Обучение живописи и рисунку

Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я художник, преподаватель художественной студии, член Творческого Союза Художников России. Обучаю живописи и графике детей разных возрастов.

Уроки рисования для самых маленьких (5-7 лет)

Занятия живописью и графикой с детьми (8-12 лет)

Занятия живописью и графикой 12+

Академический рисунок

Подготовка для поступления в художественную школу.

Обучение различным техникам и материалам.