AnnaFedulova13

Анна AnnaFedulova13

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Обучение живописи и рисунку

Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я художник, преподаватель художественной студии, член Творческого Союза Художников России. Обучаю живописи и графике детей разных возрастов. 

 

Уроки рисования для самых маленьких (5-7 лет)

Занятия живописью и графикой с детьми (8-12 лет)

Занятия живописью и графикой 12+

Академический рисунок

Подготовка для поступления в художественную школу.

Обучение различным техникам и материалам.

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $11от 30 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$15/час
от $11от 1 часа
нет рейтинга