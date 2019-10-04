Обучение живописи и рисунку
Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я художник, преподаватель художественной студии, член Творческого Союза Художников России. Обучаю живописи и графике детей разных возрастов.
Уроки рисования для самых маленьких (5-7 лет)
Занятия живописью и графикой с детьми (8-12 лет)
Занятия живописью и графикой 12+
Академический рисунок
Подготовка для поступления в художественную школу.
Обучение различным техникам и материалам.
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Интерьеры и Экстерьеры
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$15/час
от $11от 30 дней
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Уроки и Репетиторство
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$15/час
от $11от 1 часа
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