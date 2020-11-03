AnnaKhafizovaArt

Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Меня зовут Анастасия Дмитриевна, я занимаюсь артом и дизайном на протяжении 5 лет. Рисую различные рисунки
Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Меня зовутАнастасия Дмитриевна, я занимаюсь артом и дизайном на протяжении 5 лет. Рисую
различные рисунки любой сложности, владею программами Photoshop, также имею возможностьрисовать на граф. планшете. Я ознакомилась с Вашим заказом и требованиями,
смогу выполнить работу качественно и быстро. Уточните последние детали работы,
если такие имеются.
От себя я гарантирую следующее:
1. Сдачу работы в срок, указанный Вами или мною;
2. Бесплатные корректировки;
3. Качественный арт/дизайн.
Я всегда на связи, работаю 7 дней в неделю и смогупомочь/ответить Вам в любое время суток.
Ожидаю от Вас ответа. С уважением, Анастасия Дмитриевна.
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