AnnaKhafizovaArt

Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Меня зовут Анастасия Дмитриевна, я занимаюсь артом и дизайном на протяжении 5 лет. Рисую различные рисунки

Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Меня зовутАнастасия Дмитриевна, я занимаюсь артом и дизайном на протяжении 5 лет. Рисую

различные рисунки любой сложности, владею программами Photoshop, также имею возможностьрисовать на граф. планшете. Я ознакомилась с Вашим заказом и требованиями,

смогу выполнить работу качественно и быстро. Уточните последние детали работы,

если такие имеются.

От себя я гарантирую следующее:

1. Сдачу работы в срок, указанный Вами или мною;

2. Бесплатные корректировки;

3. Качественный арт/дизайн.

Я всегда на связи, работаю 7 дней в неделю и смогупомочь/ответить Вам в любое время суток.

Ожидаю от Вас ответа. С уважением, Анастасия Дмитриевна.