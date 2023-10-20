Реализовываю ваши бизнес задачи в жизнь (автоматизация, работа с большими данными, анализ)

Меня зовут Анна!

На данной фриланс бирже я не давно, но не новичок в этой сфере.

Люблю свою работу и делаю её качественно и с душей.

Делаю различные задачи, такие как:

Работаю с большими входными данными, как текстовыми для анализа и представлению заказчику нужной информации, так и с шифрованными или сжатыми по типу .csv и формирую/представляю необходимую информацию.

Работаю в фото/видео редакторах, но не на совсем сложных задачах.

К примеру выполняю не сложный монтаж, склейка, наложение необходимых еффектов, музыки и т.д..

Работаю с админками сайтов. Наполнение необходимой информации, редактирую имеющуюся.

Также работаю с аккаунтами в соцсетях.