Реализовываю ваши бизнес задачи в жизнь (автоматизация, работа с большими данными, анализ)
Меня зовут Анна!
На данной фриланс бирже я не давно, но не новичок в этой сфере.
Люблю свою работу и делаю её качественно и с душей.
Делаю различные задачи, такие как:
Работаю с большими входными данными, как текстовыми для анализа и представлению заказчику нужной информации, так и с шифрованными или сжатыми по типу .csv и формирую/представляю необходимую информацию.
Работаю в фото/видео редакторах, но не на совсем сложных задачах.
К примеру выполняю не сложный монтаж, склейка, наложение необходимых еффектов, музыки и т.д..
Работаю с админками сайтов. Наполнение необходимой информации, редактирую имеющуюся.
Также работаю с аккаунтами в соцсетях.