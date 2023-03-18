AnnaS-BwsA

Здравствуйте!
Я специализируюсь на создании реалистичных изображений интерьеров, экстерьеров, разработке дизайн-проектов, создании коллажей и баннеров.
Я работаю в кратчайшие сроки, и готова взять на себя проекты любой сложности и объема.
Мой опыт работы с такими программами, как: 3ds Max, Photoshop, Twinmotion, Archicad, Autocad (и многие сторонние) позволяют мне создавать высококачественные проекты.
Если вы заинтересованы в моих услугах, то свяжитесь со мной, и мы обсудим все детали. Я готова к творческому сотрудничеству и с нетерпением жду вашего ответа!
Я против войны в Украине!