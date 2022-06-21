Быстро, качественно, красиво)

По специальности я архитектор. Владею программами Autocad, skethUp, Photoshop, Coreldrow, Powerpoint. Выполняю чертежи, создаю 3Д модели, рисую иллюстации и персонажей, создаю интересные презентации с уникальным фоном.