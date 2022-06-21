Анна AnnaTorchevskyaAnnaTorchevskya
31 годРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Быстро, качественно, красиво)
По специальности я архитектор. Владею программами Autocad, skethUp, Photoshop, Coreldrow, Powerpoint. Выполняю чертежи, создаю 3Д модели, рисую иллюстации и персонажей, создаю интересные презентации с уникальным фоном.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Полиграфия60 просмотров
- Векторная мультяшка по фото66 просмотров
- Векторная иллюстраци77 просмотров
- Реклама78 просмотров
- Реклама вебинара72 просмотра
- Футуризм48 просмотров
- Реклама67 просмотров
- Симпсоны364 просмотра
- Девушка61 просмотр
- Симпсоны69 просмотров
- Открытки65 просмотров
- Симпсоны460 просмотров