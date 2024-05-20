Юридический и иной перевод. Юридическая работа.

Добрый день,

Меня зовут Аня и я могу оказать вам помощь в следующих вопросах:

1) подготовка различного рода правовых документов (договоры поставки/услуг, NDA, лицензионные договоры, займы и тд). Имею опыт работы с нерезидентами различных стран. Помощь по иным правовым вопросам по вашему запросу.

2) Юридический перевод документов. Перевод сайтов, статей, инструкций. Язык - английский/русский.

Опыт работы юристом 5 лет. При необходимости предоставлю подтверждающие документы.

Знание языка также подтверждено.