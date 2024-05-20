Юридический и иной перевод. Юридическая работа.
Добрый день,
Меня зовут Аня и я могу оказать вам помощь в следующих вопросах:
1) подготовка различного рода правовых документов (договоры поставки/услуг, NDA, лицензионные договоры, займы и тд). Имею опыт работы с нерезидентами различных стран. Помощь по иным правовым вопросам по вашему запросу.
2) Юридический перевод документов. Перевод сайтов, статей, инструкций. Язык - английский/русский.
Опыт работы юристом 5 лет. При необходимости предоставлю подтверждающие документы.
Знание языка также подтверждено.
Я против войны в Украине!
Юридические услуги
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Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
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