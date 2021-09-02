Рерайт/Переводы

Начинающий рерайтер.

Опыт переводов фильмов с английского на русский, стилистическая редактура текстов (любительская, в соц. сетях)

Образование:

- 2012-2016 МГОУ, Лингвистика (анг. и фр. языки) (Москва)

-2015 Стажировка в университете Sorbonne Paris Nord (Франция)

Опыт работы:

-2016 Стажировка в английской спецшколе 1352

-2016-2017 Секретарь, ассистент экспата в компании Total SA

-2017 и по настоящее время- частный репетитор по английскому и французскому