Рерайт/Переводы
Начинающий рерайтер.
Опыт переводов фильмов с английского на русский, стилистическая редактура текстов (любительская, в соц. сетях)
Образование:
- 2012-2016 МГОУ, Лингвистика (анг. и фр. языки) (Москва)
-2015 Стажировка в университете Sorbonne Paris Nord (Франция)
Опыт работы:
-2016 Стажировка в английской спецшколе 1352
-2016-2017 Секретарь, ассистент экспата в компании Total SA
-2017 и по настоящее время- частный репетитор по английскому и французскому
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