Anna_Klimova

Веб - дизайнер

Создам уникальный дизайн - макет вашего сайта!

Я веб- дизайнер, с которым Вам будет легко и комфортно работать!

Мой основной профиль, - это лендинги и посадочные страницы, а так же небольшие интернет - магазины. Могу разработать баннеры для рекламы и оформить социальные сети. Возможно создание сайта под ключ на платформе Tilda.

Ответственно подойду к анализу вашего бизнеса, конкурентов и ЦА. Согласую все этапы дизайна и выполню работу в срок!

Портфолио: https://www.behance.net/anna1992ku4c8f

Отзывы: https://kwork.ru/user/klimova_design#portfolio-section

Instagram: klimova_web_design