Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придётся трудиться ни одного дня в жизни

﻿-Знаешь, дядя Конфуций был в чем-то прав. М, хочешь, докажу это на своем примере?﻿

-Ну давай, все равно уже 50 заявок профилей супер крутых дизайнеров посмотрел(-а)...

Ты вообще знаешь, что я разработала логотип для Nike, Adidas, Apple?? Нет? Как нет? Это знают все!

Ладно, а если серьезно, то у меня есть для тебя разговор.

Давай поговорим по душам:

-Ответь мне, сколько?

-Что сколько?

-Сколько ты уже просмотрел(-а) крутых дизайнеров и не нашел(-шла) "того самого"?

-Много...

-Может хватит?

-Хватит что?廊

-Хватит тратить время, силы, нервы впустую, ну правда

-А как быть то? Вас так много, как мне выбрать то?類

-А зачем гадать и метаться? Если сомневаешься во мне, то дальше я тебе немного расскажу о себе. Посмотри мое портфолио, может зацепит, а?

-Ну... Хорошо, уговорила, давай посмотрим, на что ты способна️‍♀️

-Вооот, уже совсем другой разговор!

Хочется что-то крышесносное, но сам(а) не знаешь, что именно?

﻿

Как же я тебя понимаю... Это как покупать новый телефон. Догадываешься о чем я?

Ну та самая ситуация, когда не можешь определиться с лучшим смартфоном с точки зрения дизайна, удобства, цены, производительности, марки, конечно же статуса, который этот телефон даст и еще МИЛЛИАРДА факторов.

А ведь здесь все так же. Таааак трудно найти того, кто сможет сделать революционный дизайн. Так же, как и самый хороший смартфон.

-И что ты предлагаешь?

-Да ничего особенного. Золотых гор не будет. Зато твои конкуренты взорвутся от невероятного дизайна. А знаешь, кто его тебе сделает? Хм, может я?

-...

-Все еще не уверен(-а)? Тогда пойдем дальше. Ой, я ведь до сих пор не представилась.

Меня Анна зовут, кстати, а как зовут тебя? Да, точно, и я, как ты уже догадался(-лась), занимаюсь веб-дизайном.

﻿Кстати, а ты знал, что у меня есть свой сайт, где ты можешь глянуть портфолио?

К сожалению, по правилам сервиса, мне нельзя оставить прямую ссылку, но вот через нее ты сможешь его найти:

Опа, тут можно попасть на мой сайт

А что я умею?

Разрабатывать дизайны, как ни странно. Ну а если конкретнее:

Разрабатывать дизайны высокого качества с учётом современных трендов (дизайн сайтов, лендингов, промо-страниц)

Выстраивать адаптив

Подготавливать файл для работы верстальщика (Полный порядок в слоях)

﻿﻿﻿﻿🤝А как будем уже совсем скоро работать?

Проведем бриф

Составим ТЗ, обсудим детали (стоимость, сроки)

Потом ныряю с головой в вашу задачу

Выполняю работу согласно ТЗ

Вносите правки и пожелания. Их количество и цену так же обговорим на этапе составления ТЗ

Передаю ссылку на готовый макет (файл фигмы)

Обменяемся отзывами

﻿А в ч﻿ем мои отличительные преимущества?

Каждый проект для меня - это новая, создаваемая общими усилиями, вселенная, которую каждый раз для меня в радость создавать

Телефон привязала к ноге, поэтому на связи всегда (когда обладательница этой ноги видит сны о твоем дизайне, тогда, увы, на связь не выйду, но как только проснусь, так сразу)

Веселая и непринужденная коммуникация (что уже, надеюсь, стало понятно)

邏Обрати внимание!

Вне платформы работаю по предоплате в 50%

📞А может поговорим по телефону

Ничего страшного не вижу в том, чтобы поговорить голосом вживую, дабы обсудить все в сто раз быстрее

﻿

Поэтому напиши или позвони, а там уже продолжим нам разговор, договорились?