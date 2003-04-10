-Знаешь, дядя Конфуций был в чем-то прав. М, хочешь, докажу это на своем примере?
-Ну давай, все равно уже 50 заявок профилей супер крутых дизайнеров посмотрел(-а)...
Ты вообще знаешь, что я разработала логотип для Nike, Adidas, Apple?? Нет? Как нет? Это знают все!
Ладно, а если серьезно, то у меня есть для тебя разговор.
Давай поговорим по душам:
-Ответь мне, сколько?
-Что сколько?
-Сколько ты уже просмотрел(-а)
крутых дизайнеров и не нашел(-шла) "того самого"?
-Много...
-Может хватит?
-Хватит что?廊
-Хватит тратить время, силы, нервы впустую, ну правда
-А как быть то? Вас так много, как мне выбрать то?類
-А зачем гадать и метаться? Если сомневаешься во мне, то дальше я тебе немного расскажу о себе. Посмотри мое портфолио, может зацепит, а?
-Ну... Хорошо, уговорила, давай посмотрим, на что ты способна️♀️
-Вооот, уже совсем другой разговор!
Хочется что-то крышесносное, но сам(а) не знаешь, что именно?
Как же я тебя понимаю... Это как покупать новый телефон. Догадываешься о чем я?
Ну та самая ситуация, когда не можешь определиться с лучшим смартфоном с точки зрения дизайна, удобства, цены, производительности, марки, конечно же статуса, который этот телефон даст и еще МИЛЛИАРДА факторов.
А ведь здесь все так же. Таааак трудно найти того, кто сможет сделать революционный дизайн. Так же, как и самый хороший смартфон.
-И что ты предлагаешь?
-Да ничего особенного. Золотых гор не будет. Зато твои конкуренты взорвутся от невероятного дизайна. А знаешь, кто его тебе сделает? Хм, может я?
-...
-Все еще не уверен(-а)? Тогда пойдем дальше. Ой, я ведь до сих пор не представилась.
Меня Анна зовут, кстати, а как зовут тебя? Да, точно, и я, как ты уже догадался(-лась), занимаюсь веб-дизайном.
Кстати, а ты знал, что у меня есть свой сайт, где ты можешь глянуть портфолио?
К сожалению, по правилам сервиса, мне нельзя оставить прямую ссылку, но вот через нее ты сможешь его найти:
Опа, тут можно попасть на мой сайт
А что я умею?
Разрабатывать дизайны, как ни странно. Ну а если конкретнее:
- Разрабатывать дизайны высокого качества с учётом современных трендов (дизайн сайтов, лендингов, промо-страниц)
- Выстраивать адаптив
- Подготавливать файл для работы верстальщика (Полный порядок в слоях)
🤝А как будем уже совсем скоро работать?
- Проведем бриф
- Составим ТЗ, обсудим детали (стоимость, сроки)
- Потом ныряю с головой в вашу задачу
- Выполняю работу согласно ТЗ
- Вносите правки и пожелания. Их количество и цену так же обговорим на этапе составления ТЗ
- Передаю ссылку на готовый макет (файл фигмы)
- Обменяемся отзывами
А в чем мои отличительные преимущества?
- Каждый проект для меня - это новая, создаваемая общими усилиями, вселенная, которую каждый раз для меня в радость создавать
- Телефон привязала к ноге, поэтому на связи всегда (когда обладательница этой ноги видит сны о твоем дизайне, тогда, увы, на связь не выйду, но как только проснусь, так сразу)
- Веселая и непринужденная коммуникация (что уже, надеюсь, стало понятно)
邏Обрати внимание!
Вне платформы работаю по предоплате в 50%
📞А может поговорим по телефону
Ничего страшного не вижу в том, чтобы поговорить голосом вживую, дабы обсудить все в сто раз быстрее
Поэтому напиши или позвони, а там уже продолжим нам разговор, договорились?
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