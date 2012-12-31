Тексты для СДЛ по доступной цене

Рада видеть Вас на своей странице! Давайте познакомимся.

О СЕБЕ:

Опыт работы с текстами: более 10 лет.

Более 5 лет стабильно нахожусь в ТОП-100 биржи ContentMonster:

http://contentmonster.ru/user/view/Alais

(для просмотра профиля необходима регистрация)

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

Стоимость текстов: в среднем, от 180 руб за 1000 знаков с пробелами.

• В субботу и воскресенье обычно не работаю, но если заказ срочный - готова пойти навстречу Вашим пожеланиям и выполнить его на выходных. На сообщения стараюсь отвечать максимально оперативно, но и постоянно за компьютером не сижу.

• Ориентирована на долгосрочное сотрудничество по следующим тематикам:

- компьютеры и интернет (профилирующая), а также игры (не азартные);

- бытовая и цифровая техника;

- семья и отношения;

- красота и здоровье;

- дом и быт;

- живая природа и растительный мир;

- психология;

- мистика, эзотерика, оккультизм, народная медицина;

- отзывы на товары и услуги.

• Стоимость и сроки выполнения конкретных заданий предварительно согласовываются. Внимательно слежу за дедлайном, не имею привычки пропадать и игнорировать сообщения заказчика.

• Конечная стоимость текста зависит от тематики, количества и плотности ключевиков, требуемого порога уникальности и некоторых других факторов. Все это обсуждается в личной переписке.

С уважением, Anna_aka_Alais.