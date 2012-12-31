Anna_aka_Alais

Анна Anna_aka_Alais

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тексты для СДЛ по доступной цене

Рада видеть Вас на своей странице! Давайте познакомимся.

О СЕБЕ:

Опыт работы с текстами: более 10 лет.

Более 5 лет стабильно нахожусь в ТОП-100 биржи ContentMonster:

http://contentmonster.ru/user/view/Alais

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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

Стоимость текстов: в среднем, от 180 руб за 1000 знаков с пробелами.

• В субботу и воскресенье обычно не работаю, но если заказ срочный - готова пойти навстречу Вашим пожеланиям и выполнить его на выходных. На сообщения стараюсь отвечать максимально оперативно, но и постоянно за компьютером не сижу.

• Ориентирована на долгосрочное сотрудничество по следующим тематикам:

- компьютеры и интернет (профилирующая), а также игры (не азартные);

- бытовая и цифровая техника;

- семья и отношения;

- красота и здоровье;

- дом и быт;

- живая природа и растительный мир;

- психология;

- мистика, эзотерика, оккультизм, народная медицина;

- отзывы на товары и услуги.

• Стоимость и сроки выполнения конкретных заданий предварительно согласовываются. Внимательно слежу за дедлайном, не имею привычки пропадать и игнорировать сообщения заказчика.

• Конечная стоимость текста зависит от тематики, количества и плотности ключевиков, требуемого порога уникальности и некоторых других факторов. Все это обсуждается в личной переписке.

С уважением, Anna_aka_Alais.

Отзывы заказчиков

korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Написать статью о банке
WordPress
Отлично сработались, дал задание - в указанный срок получил статью. Удачных заказчиков:)
Спасибо, было интересно работать над Вашим заказом! Сотрудничеством довольна на все 100%. Успехов Вам!
Ответный отзыв
dgonik82
Евгений 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Вязание спицами + обучающий видеоролик
Спасибо!Отличная работа!Вы как всегда, на высоте!
Снова только положительные эмоции от сотрудничества. Интересная работа, достойная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
dgonik82
Евгений 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Найти и описать ролик на Youtube
Быстрые сроки выполнения, грамотный текст, уникальность 100%.
Благодарю за интересный заказ, во время выполнения которого я и сама узнала много интересного о своем хобби. Очень довольна сотрудничеством и рекомендую заказчика, как надежного человека!
Ответный отзыв
alexum-name
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Нужно написать две статьи
Анна отличный исполнитель! Предложила несколько вариантов текста по моему проекту. Ценой доволен не смотря на то что заказ был 31 декабря 2012 года )) . Качестве на высоте - желаю Вам успехов.
Очень довольна сотрудничеством с Вами, Алексей! Благодарю за Ваши подробные объяснения требований к текстам и быструю оплату вопреки всем предпразничным капризам ЯндексДенег :) Если еще понадобится помощь такого плана - с удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $2
#400
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
#2381