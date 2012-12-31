Рада видеть Вас на своей странице! Давайте познакомимся.
О СЕБЕ:
Опыт работы с текстами: более 10 лет.
Более 5 лет стабильно нахожусь в ТОП-100 биржи ContentMonster:
http://contentmonster.ru/user/view/Alais
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
Стоимость текстов: в среднем, от 180 руб за 1000 знаков с пробелами.
• В субботу и воскресенье обычно не работаю, но если заказ срочный - готова пойти навстречу Вашим пожеланиям и выполнить его на выходных. На сообщения стараюсь отвечать максимально оперативно, но и постоянно за компьютером не сижу.
• Ориентирована на долгосрочное сотрудничество по следующим тематикам:
- компьютеры и интернет (профилирующая), а также игры (не азартные);
- бытовая и цифровая техника;
- семья и отношения;
- красота и здоровье;
- дом и быт;
- живая природа и растительный мир;
- психология;
- мистика, эзотерика, оккультизм, народная медицина;
- отзывы на товары и услуги.
• Стоимость и сроки выполнения конкретных заданий предварительно согласовываются. Внимательно слежу за дедлайном, не имею привычки пропадать и игнорировать сообщения заказчика.
• Конечная стоимость текста зависит от тематики, количества и плотности ключевиков, требуемого порога уникальности и некоторых других факторов. Все это обсуждается в личной переписке.
С уважением, Anna_aka_Alais.