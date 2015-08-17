Anna_c_neba

Анна Anna_c_neba

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Обработка фотографий

Здравствуйте!

Предлагаю вам следующие виды услуг по обработке фотографий:

Ретушь фотографий, замена фона -  5$

Коллаж - 10$

Фотомонтаж - 5$

Цветокоррекция - 1$

Наложение на фото водяных знаков - 0,5$

Реставрация старых фотографий - 7$ 

Предлагаю услуги по разработке индивидуального дизайна  

упаковки и дизайна продукции

каталогов

буклетов

флаеров

визиток

и тд

Всегда рада сотрудничеству

 e-mail: 

[email protected]

Обработка фотографий
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$1/час
от $3от 1 дня
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