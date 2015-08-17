Обработка фотографий
Здравствуйте!
Предлагаю вам следующие виды услуг по обработке фотографий:
Ретушь фотографий, замена фона - 5$
Коллаж - 10$
Фотомонтаж - 5$
Цветокоррекция - 1$
Наложение на фото водяных знаков - 0,5$
Реставрация старых фотографий - 7$
Предлагаю услуги по разработке индивидуального дизайна
упаковки и дизайна продукции
каталогов
буклетов
флаеров
визиток
и тд
Всегда рада сотрудничеству
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Обработка фотографий
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$1/час
от $3от 1 дня
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