Бренд - дизайнер

Уже более 3-х лет занимаюсь редактированием текстов, рефератов, книг, подбором ключевых слов. Помогаю с написанием книг и рассказов. Творческая личность, работаю с полной отдачей, довожу начатое до конца, ценю своё время и заказчика. Отличное знание русского.

Я – бренд – дизайнер. Делала проекты для крупнейших маркетплейсов (OZON, Wildberries). Создавала продаваемые карточки, ретушировала и обрабатывала фото. Главное качество – пунктуальность, сдача проекта в сроки и без задержки.