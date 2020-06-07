Предметный и фуд фотограф Анна Павлова
Приветствую!
Я профессиональный фотограф с более чем шестью годами опыта работы и профильным образованием.
Что делаю:
- ретушь фото
- предметная и фуд фотосъёмка
Ответственность:
- Готова сразу приступить к работе
- Делаю все в срок
- Всегда на связи
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/madannet
Портфолио: https://www.instagram.com/photo.annet/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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