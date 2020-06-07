Предметный и фуд фотограф Анна Павлова

Приветствую!

Я профессиональный фотограф с более чем шестью годами опыта работы и профильным образованием.

Что делаю:

- ретушь фото

- предметная и фуд фотосъёмка

Ответственность:

- Готова сразу приступить к работе

- Делаю все в срок

- Всегда на связи

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/madannet