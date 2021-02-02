UI/UX DESIGNER

Всем привет!

Меня зовут Анна и я веб-дизайнер.

Убеждена, что сайт создается прежде всего для пользователей вашего бизнеса,

и должен удовлетворять их потребностям.

Услуги, которые я предоставляю:

• дизайн и редизайн сайтов

• landing page

• интернет-магазин

• разработка адаптивного дизайна

• баннеры,визитки и чек-листы

Стремлюсь выполнять работу так, чтобы у вас было желание вернуться

и продолжить сотрудничество.

Отличное знание и понимание ux-проектирования. Внимательно отношусь ко всем деталям дизайна. Работаю ответственно, до полного согласования и удовлетворения результатом.И, самое главное, все будет выполнено точно в срок.

Не пропадаю и всегда нахожусь на связи по любым вопросам.Работаю без предоплаты.

Выполняю работу поэтапно и только после согласования одного этапа разработки,приступаю к следующему.

Мои контактные данные:

Портфолио на behance – www.behance.net/annamail1...

Telegram – @Annet

Instagram – wdesignannet

WhatsApp – 8 909 693 38 51

Буду рада нашему сотрудничеству!