Всем привет!
Меня зовут Анна и я веб-дизайнер.
Убеждена, что сайт создается прежде всего для пользователей вашего бизнеса,
и должен удовлетворять их потребностям.
Услуги, которые я предоставляю:
• дизайн и редизайн сайтов
• landing page
• интернет-магазин
• разработка адаптивного дизайна
• баннеры,визитки и чек-листы
Стремлюсь выполнять работу так, чтобы у вас было желание вернуться
и продолжить сотрудничество.
Отличное знание и понимание ux-проектирования. Внимательно отношусь ко всем деталям дизайна. Работаю ответственно, до полного согласования и удовлетворения результатом.И, самое главное, все будет выполнено точно в срок.
Не пропадаю и всегда нахожусь на связи по любым вопросам.Работаю без предоплаты.
Выполняю работу поэтапно и только после согласования одного этапа разработки,приступаю к следующему.
Мои контактные данные:
Портфолио на behance – www.behance.net/annamail1...
Telegram – @Annet
Instagram – wdesignannet
WhatsApp – 8 909 693 38 51
Буду рада нашему сотрудничеству!
Портфолио
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