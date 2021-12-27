Иллюстратор, графический и веб дизайнер
Я графический и веб-дизайнер с опытом более 3-х лет. Создаю айдентику, разрабатываю дизайн сайтов для малого и среднего бизнеса. Считаю, что дизайн должен выполнять поставленные задачи, быть эстетичен и решать боли пользователей. Я верю, что хороший дизайн спасёт мир!
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Портфолио
- Айдентика URNA84 просмотра
- Агенство Красный Алмаз56 просмотров
- Обложки к музыкальным альбомам74 просмотра
- Музыкальное приложение43 просмотра
- Логотип для магазина женского белья56 просмотров
- Юридические услуги R.Tiger39 просмотров
- Отель VODA40 просмотров