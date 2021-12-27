Иллюстратор, графический и веб дизайнер

Я графический и веб-дизайнер с опытом более 3-х лет. Создаю айдентику, разрабатываю дизайн сайтов для малого и среднего бизнеса. Считаю, что дизайн должен выполнять поставленные задачи, быть эстетичен и решать боли пользователей. Я верю, что хороший дизайн спасёт мир!

http://annagrapes.tilda.ws/