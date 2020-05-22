Хотите, чтобы у вас был свой продающий сайт? Нет клиентов? Не хотите вкладывать миллионы в раскрутку? Тогда вы по адресу!

Здравствуйте!

Занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda

Создам отличный продающий сайт для вашего бизнеса.

Работаю с каждым клиентом индивидуально, к каждому особый подход.

Прайс:

Одностраничный сайт - 3000р.

Многостраничный сайт - от 3 страниц и больше 5000р.

Сайт-магазин - от 5000р.

Опыт работы с созданием сайтов и web-дизайном более 2-х лет.

Мои услуги:

Анализ ЦА и конкурентов

Проработка структуры и дизайна

Адаптация под все виды устройств

SEO-оптимизация

Подключение Домена

Бесплатная помощь в течение 7 дней.

Примеры работ:

Буду рада сотрудничеству.