Хотите, чтобы у вас был свой продающий сайт? Нет клиентов? Не хотите вкладывать миллионы в раскрутку? Тогда вы по адресу!
Здравствуйте!
Занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda
Создам отличный продающий сайт для вашего бизнеса.
Работаю с каждым клиентом индивидуально, к каждому особый подход.
Прайс:
Одностраничный сайт - 3000р.
Многостраничный сайт - от 3 страниц и больше 5000р.
Сайт-магазин - от 5000р.
Опыт работы с созданием сайтов и web-дизайном более 2-х лет.
Мои услуги:
- Анализ ЦА и конкурентов
- Проработка структуры и дизайна
- Адаптация под все виды устройств
- SEO-оптимизация
- Подключение Домена
- Бесплатная помощь в течение 7 дней.
Примеры работ:
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