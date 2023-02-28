Верстка сайтів
Створюю швидку та якісну верстку для замовника
Створюю валідну, адаптивну верстку сайту для використання в вашому проекті. Готовий зробити меню та еффекти різного роду на вашому сайті. Також за потреби готовий створити React проект
Навички:
- Знання та уміння використовувати HTML та CSS
- Створення валідної та адаптивної верстки
- Використання Bootstrap
- Досвід в використанні JS
- Вміння створювати проекти на React
- Якість роботи
- Точні сроки виконання завдання
- Готовність до виконання робіт різної складності
Портфолио
- CALI Buildings7 просмотров