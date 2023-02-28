AnonimR14

Едвард AnonimR14

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Верстка сайтів

Створюю швидку та якісну верстку для замовника

Створюю валідну, адаптивну верстку сайту для використання в вашому проекті. Готовий зробити меню та еффекти різного роду на вашому сайті. Також за потреби готовий створити React проект

Навички:

  • Знання та уміння використовувати HTML та CSS
  • Створення валідної та адаптивної верстки
  • Використання Bootstrap
  • Досвід в використанні JS
  • Вміння створювати проекти на React
Переваги:

  • Якість роботи
  • Точні сроки виконання завдання
  • Готовність до виконання робіт різної складності
Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSBootstrapReact
Портфолио