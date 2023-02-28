Верстка сайтів

Створюю швидку та якісну верстку для замовника

Створюю валідну, адаптивну верстку сайту для використання в вашому проекті. Готовий зробити меню та еффекти різного роду на вашому сайті. Також за потреби готовий створити React проект

Навички:

Знання та уміння використовувати HTML та CSS

Створення валідної та адаптивної верстки

Використання Bootstrap

Досвід в використанні JS

Вміння створювати проекти на React