Всегда готов к работе с адекватными людьми.
Добрый день, Уважаемый заказчик! Спасибо Вам за проявленный интерес к моему профилю.
Могу предложитьследующие услуги:
- Перевод с/на английский язык - технические переводы, художественные переводы, переводы
новостей, общая тематика.
Уровень владения английским языком - высокий. Высшее педагогическое образование, филологический факультет. Почти год проживал в США. Имею диплом переводчика.
Буду рад сотрудничеству с Вами! Заранее спасибо!
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Переводы
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