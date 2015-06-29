Всегда готов к работе с адекватными людьми.

Добрый день, Уважаемый заказчик! Спасибо Вам за проявленный интерес к моему профилю.

Могу предложитьследующие услуги:

- Перевод с/на английский язык - технические переводы, художественные переводы, переводы

новостей, общая тематика.

Уровень владения английским языком - высокий. Высшее педагогическое образование, филологический факультет. Почти год проживал в США. Имею диплом переводчика.

Буду рад сотрудничеству с Вами! Заранее спасибо!