Anoobuc

Ильдар Anoobuc

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Всегда готов к работе с адекватными людьми.

Добрый день, Уважаемый заказчик! Спасибо Вам за проявленный интерес к моему профилю. 

Могу предложитьследующие услуги:

- Перевод с/на английский язык - технические переводы, художественные переводы, переводы

новостей, общая тематика.

Уровень владения английским языком  - высокий. Высшее педагогическое  образование, филологический факультет. Почти год проживал в США. Имею диплом переводчика.

Буду рад сотрудничеству с Вами! Заранее спасибо!

Переводы
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$5/час
от $10от 1 дня
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