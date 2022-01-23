Копирайтинг, рерайтинг, транскрибация, набор текстов, редактирование.

Я Маргарита. Живу в Украине. У меня очень большой опыт в работе с текстами, потому что всю свою жизнь я посвятила журналистике, в том числе телевизионной. А значит, транскрибацией для себя лично занималась не один десяток лет. Немалый опыт у меня и в написании различных рекламных текстов, а также текстов с использованием SEO оптимизации. Тематика самая разная - от экономики и медицины до путешествий, эзотерики и сказок для детей и взрослых. Мне очень нравится удаленная работа, обожаю писать по ночам. А еще я люблю людей и всегда знаю, что нужно им рассказать, чтоб они захотели прочитать мои статьи снова и снова.