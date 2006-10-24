"Качественно и оперативно!" – наиболее подходящие характеристики работы компании "Энт-Штайн", создавшей для меня систему публикации изображений в сети Интернет. Очень приятное впечатление оставила система управления контентом Weemble.CMS, лежащая в основе моего проекта. Команда Энт-Штайна зарекомендовала себя как действительно надежный и профессиональный партнер, работать с которым легко и выгодно. Спасибо за оперативную работу!