Компания "Энт-Штайн" разрабатывает программное обеспеченье с применением современных технологий, языков и сред разработки, что позволяет добиться экономической эффективности реализуемых проектов, высокой надежности и совместиомсти конечных продуктов компании с существующими на рынке системами.
Поддерживаемые платформы:
Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP/2003, ASP Linux, FreeBSD;
Технологии:
CGI, ActiveX, OLE, ODBC, ADO, DAO, COM, DCOM, MFC, CORBA, .NET;
Методологии:
IDEF 0/1x/2;
Языки и технологии Internet-программирования:
HTML/DHTML/CSS/SSI, Javascript, PHP, CGI/Perl, Java, ASP/ASP.NET;
Интернет-серверы и сервисы:
Apache, Tomcat, Nutch search engine, Java Webstart;
Языки прикладного программирования:
C/C++, Microsoft Visual C++, Microsoft C#, Microsoft Visual Basic, Object Pascal, Java;
Среды разработки:
Borland Delphi, Microsoft Visual Studio 6/.NET;
Администрирование и разработка под СУБД:
MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access.
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