Antares-art

Андрей Александров Antares-art

 
47 летРоссия/Великий Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Основаны в 2001 году, как дизайн подразделение Antares Software.

Разработка GUI, анализ юзабилити, проведение консультаций.

Опыт работы с платформами: PC, WinMobile, Symbian, J2ME, BlackBerry, Palm.

J2ME
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