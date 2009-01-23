Андрей Александров Antares-artAntares-art
47 летРоссия/Великий Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Основаны в 2001 году, как дизайн подразделение Antares Software.
Разработка GUI, анализ юзабилити, проведение консультаций.
Опыт работы с платформами: PC, WinMobile, Symbian, J2ME, BlackBerry, Palm.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Agent MAIL.RU /soft/ symbian137 просмотров
- INDALIFE/games/PC208 просмотров
- Crimson Mage /casino game/151 просмотр
- NWM /soft/ PC169 просмотров