Программирование, делаю студенческие работы

Создание приложений для компьютера на базе операционной системы Windows, приложений для смартфонов на базе Android, программного обеспечения для микроконтроллеров STM32 AVR, PIC, MSP на языке C/C++, возможно с ассемблерными вставками, при поддержке различных интерфейсов -- UART/USART, I2C, SPI. Помимо проектов, также выполняю студенческие работы -- дипломные, курсовые, РГЗ, лабораторные, практические, решаю экзамены онлайн в сфере схемотехники (а налоговая, цифровая схемотехника, теория цепей, электротехника), программирования, естественные науки (физика, химия), математики. Возможно также репетиторство или проведение конференций в технической сфере.