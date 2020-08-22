Anton4096

Антон Кузьмин Anton4096

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программирование, делаю студенческие работы

Создание приложений для компьютера на базе операционной системы Windows, приложений для смартфонов на базе Android, программного обеспечения для микроконтроллеров STM32 AVR, PIC, MSP на языке C/C++, возможно с ассемблерными вставками, при поддержке различных интерфейсов -- UART/USART, I2C, SPI. Помимо проектов, также выполняю студенческие работы -- дипломные, курсовые, РГЗ, лабораторные, практические, решаю экзамены онлайн в сфере схемотехники (а налоговая, цифровая схемотехника, теория цепей, электротехника), программирования, естественные науки (физика, химия), математики. Возможно также репетиторство или проведение конференций в технической сфере. 

Android