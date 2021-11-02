Видеомонтаж, Видеоредактор
Все задания выполняю в срок, большое желание развиваться.
Опыт работы видеомонтажа - более 3х лет.
Закончил школу благерства Максима Роговцева BestYouTubers.
Работа в программе Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop.
Опыт работы:
- Монтаж горизонтального и вертикального видео.
- Монтаж свадебных фильмов.
- Большой опыт работы и монтажа роликов для YouTube, TikTok, Instagram.
- Монтаж love story.
- Монтаж backstage.
- Монтаж семейных роликов.
- Работа с графическими элементами и футажами.
- Подбор музыки под динамику видео.
И многое другое.
Портфолио
- Детские видео44 просмотра
- Experiment - Cola and Mentos40 просмотров