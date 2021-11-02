Anton81

Антон Anton81

 
42 годаУкраина/Черновцы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж, Видеоредактор

Все задания выполняю в срок, большое желание развиваться.

Опыт работы видеомонтажа - более 3х лет.

Закончил школу благерства Максима Роговцева BestYouTubers.

Работа в программе Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop.

Опыт работы:

- Монтаж горизонтального и вертикального видео.

- Монтаж свадебных фильмов.

- Большой опыт работы и монтажа роликов для YouTube, TikTok, Instagram.

- Монтаж love story.

- Монтаж backstage.

- Монтаж семейных роликов.

- Работа с графическими элементами и футажами.

- Подбор музыки под динамику видео.

И многое другое.

Портфолио