AntonIO_OI

Python middle developer

Привіт, я Антон, фрілансер-програміст. Я спеціалізуюся на розробці скриптів, телеграм ботів, парсерів тощо і маю близько 5 років досвіду роботи в цій галузі.



На сьогоднішній день я реалізував понад 20 успішних проектів. Мої навички включають планування, виконання архітектури, розробку та підтримку програм, і я досвідчений у використанні Python як основного інструмента для виконання проектів на замовлення та для себе особисто.



Мій підхід до кожного проекту полягає в глибокому розумінні потреб і цілей клієнта, а також у співпраці з ним для досягнення найкращих можливих результатів. Я вірю в чітку і прозору комунікацію протягом усього життєвого циклу проекту і гарантую, що мої клієнти регулярно отримують інформацію про хід виконання своїх проектів.



Я пишаюся тим, що виконую роботу високої якості, і прагну, щоб мої клієнти були повністю задоволені кінцевим результатом. Моя увага до деталей, висока трудова етика та відданість наданню виняткового обслуговування клієнтів вирізняють мене з-поміж інших у цій галузі.



Якщо ви шукаєте надійного та досвідченого фрілансера, який може досягти видатних результатів, то це саме той, хто вам потрібен. Я буду радий вислухати вас і обговорити, як я можу допомогти вам у досягненні ваших цілей.