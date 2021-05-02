Письменный перевод. Английский-русский.
Профессия:
Переводчик. Репетитор. Преподаватель.
Уровень языка:
Английский - С2, Proficient
Профессиональные навыки:
Письменный перевод деловой переписки и технической документации;
Перевод юридических текстов;
Перевод профессиональной документации.
Выполняю переводы любой сложности с русского на английский и наоборот.
Опыт работы: 2018 - н.в.
Имеются все подтверждающие сертификаты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод методички со сканов (юридический текст)83 просмотра
- Перевод текста с рус яз на анг (юридический)83 просмотра
- Перевод текста с рус яз на анг (туризм)133 просмотра
- Перевод текста с анг яз на рус (общая тематика)110 просмотров