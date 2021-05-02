Письменный перевод. Английский-русский.

Профессия:

Переводчик. Репетитор. Преподаватель.

Уровень языка:

Английский - С2, Proficient

Профессиональные навыки:

Письменный перевод деловой переписки и технической документации;

Перевод юридических текстов;

Перевод профессиональной документации.

Выполняю переводы любой сложности с русского на английский и наоборот.

Опыт работы: 2018 - н.в.

Имеются все подтверждающие сертификаты.

Сайт: http://antonlitvinenko.tilda.ws/