Антон Семенович AntonSemenovichAntonSemenovich
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-дизайнер
СТИЛЬНЫЕ И ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ ПОД КЛЮЧ В СРОК
Всем привет!
Меня зовут Антон, я web-дизайнер с 3х летним опытом. Я занимаюсь разработкой стильных и продающих веб-сайтов по всему миру. Разрабатываю проекты в любых нишах и стилях, по Вашим желаниям и потребностям, в независимости есть ли у Вас подробное техническое задание или нет.Web решения:- лендинги;- многостраничные-сайты;- интернет-магазины;- сайты-визитки;- квиз-сайты;- сайты-портфолио;- сайты-блог;- корпоративные сайты.
Готов обсудить Ваш будущий проект прямо сейчас.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для курса по гитаре31 просмотр
- Веб-сайт для продажи курса от фотографа29 просмотров
- Веб-сайт для аренды авто в Эстонии39 просмотров
- Веб-сайт для аренды авто в Германии29 просмотров
- Сайт-визитка для модели25 просмотров
- Сайт-визитка для парикмахерской в Германии23 просмотра
- Веб-сайт для стартапа22 просмотра
- Веб-сайт для продажи тортов19 просмотров
- Веб-сайт для бесплатного вебинара20 просмотров
- Сайт-визитка для банка18 просмотров
- Веб-сайт для продажи курса от визуализатора20 просмотров
- Веб-сайт для мастер-класса17 просмотров