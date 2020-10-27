Antonina12345

Создать агротрейд платформу /мультисервис

Есть амбициозная задача с моими партнёрами . Создание агротрейд платформы с затяжкой и обновлением цен на зерновые на каждый день , постоянное обновление и аналитика макси / мини цен на культуры .

Возможность аукциона для продажи культур от поставщика.

Возможность указать поставщиков партнеров культур , поставщиков топлива .

Блог- компетенция об аналитике и оценке новостей рынка .

Каталог по аренде технике .

Чат поддержка .

Личный кабинет .

Возможность адаптивности под мобильник.

Задача сложная , по срокам на долго . Понимаю , что такое не стоит 2 копейки .

Нужен расставить все по полочкам , и объяснить мне по всем этапам детально! Почему та или иная технология , сроки по этапам и предварительная цена можно в целом или по этапам тоже .