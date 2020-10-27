Antonina12345

Есть амбициозная задача с моими партнёрами . Создание агротрейд платформы с затяжкой и обновлением цен на зерновые на каждый день , постоянное обновление и аналитика макси / мини цен на культуры . Возможность аукциона ...
Есть амбициозная задача с моими партнёрами . Создание агротрейд платформы с затяжкой и обновлением цен на зерновые на каждый день , постоянное обновление и аналитика макси / мини цен на культуры .
Возможность аукциона для продажи культур от поставщика.
Возможность указать поставщиков партнеров культур , поставщиков топлива .
Блог- компетенция об аналитике и оценке новостей рынка .
Каталог по аренде технике .
Чат поддержка .
Личный кабинет .
Возможность адаптивности под мобильник.
Задача сложная , по срокам на долго . Понимаю , что такое не стоит 2 копейки .
Нужен расставить все по полочкам , и объяснить мне по всем этапам детально! Почему та или иная технология , сроки по этапам и предварительная цена можно в целом или по этапам тоже .
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад